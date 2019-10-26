РИАМО - 26 окт. В Воскресенске обнаружили тела супругов, по подозрению в убийстве задержали их сына, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Тела мужчины 1967 года рождения и женщины 1975 года рождения нашли 25 октября в 10:00 в квартире на улице Ленинская.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел сын погибших 1993 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».