РИАМО - 26 окт. В Москве закрылся восточный вестибюль станции «Пионерская» Филевской линии метро, сообщается на официальном сайте столичного метрополитена.

Вестибюль закрыли для отладки оборудования в пассажирской зоне. Он не будет работать весь день в субботу и откроется утром в воскресенье, 27 октября.

«На время закрытия пассажиры смогут пользоваться западным вестибюлем «Пионерской», который находится в непосредственной близости от закрытого. Для помощи пассажирам в ориентировании на станции будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров», — говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров работы проводят в выходной день, когда поток людей в разы меньше.