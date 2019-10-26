РИАМО - 26 окт. На транспортных картах Москвы появится символика Самарской области, их можно будет приобрести с 28 октября, сообщается на сайте Туристского информационного центра Самарской области.

«На карте «Тройка», которая используется для оплаты проезда также и в наземном транспорте, изображен космонавт, держащий в руке сердце - элемент официальной туристской символики Самарской области. На карте выполнена надпись «Космос - это мы», которая символически подчеркивает не только вклад региона в развитие отечественной космонавтики, но и причастность каждого жителя Земли», — говорится в сообщении.

На проездном билете «Единый» изображены ракета-носитель «Союз», космонавт и космическая станция, также на нем есть надпись «Самара - космическая».

Тираж билетов «Единый» с уникальным дизайном составит 400 тысяч экземпляров, транспортных карт «Тройка» - около 10 тысяч. Купить их можно будет с 28 октября в кассах столичного метро.

Проект запущен для популяризации Самарской области и повышения ее туристической привлекательности.