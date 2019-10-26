РИАМО - 26 окт. За прошедшие сутки в Подмосковье в двух городских округах обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, находки не представляют угрозы и будут уничтожены, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 16:35 25 октября поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: Можайский городской округ, улица Школьная. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 29 октября», - говорится в сообщении.

Еще один боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в Дмитровском городском округе. Боеприпас также не представляет угрозы для жизнедеятельности.