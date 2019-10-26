РИАМО - 26 окт. Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, воздух прогреется до 13 градусов, осадков при этом не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 11-13, по области 8-13 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

По словам синоптиков, такая погода в регионе не оказывает выраженного негативного влияния на организм большинства людей. Такие комфортные условия благоприятны для проведения климатопроцедур, особенно терренкуров, спортивных, закаливающих мероприятий, дыхательной гимнастики на воздухе.