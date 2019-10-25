РИАМО - 25 окт. В Орехово-Зуевском городском округе жителям напомнили о способах оплаты ЖКУ, это можно сделать в том числе банках и в личном кабинете на сайте «МособлЕИРЦ», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«Без комиссии оплатить счета, а также передать показания счетчиков можно в личном кабинете на сайте «МособлЕИРЦ». Сервис также дает возможность прикреплять и отправлять копии документов, подавать заявления и получать жилищные документы дистанционно, не посещая офис расчетного центра», - говорится в сообщении.

Кроме того, местные жители могут оплачивать единые платежные документы в отделениях и терминалах Сбербанка, банков «Возрождение» и МКБ, а также в отделениях ФГУП «Почта России», терминалах «ЕСГП», кассах РЦУ и клиентских офисах «МособлЕИРЦ».

В то же время граждан предупреждают, что кассах РЦУ (бывшие «кассы 24» и МУП «ДЭЗ ЖКХ») возможна оплата только наличными средствами. В двух клиентских офисах «МособлЕИРЦ» в Орехово-Зуеве можно передавать показания приборов учета и консультироваться со специалистами, но оплату принимают только в офисе, расположенном по адресу: улица Коминтерна, дом 3.

«Для корректного формирования платежных документов рекомендуется своевременно передавать показания приборов учета — с 15 по 25 число каждого месяц», - отмечается в материале.

Проконсультироваться по начислениям и передать показания приборов учета можно по телефонам контактного центра «МособлЕИРЦ»: 8 496 245 15 99, 8 495 374 51 61.