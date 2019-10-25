РИАМО - 25 окт. В Мытищах, Пушкине, Сергиевом Посаде прошли встречи с дачниками и садоводами, в ходе которых ответили на их имущественные вопросы, 26 октября такая встреча пройдет в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

В рамках встреч представители министерства имущественных отношений региона, Союза дачников Подмосковья, Московского областного БТИ рассказывают об упрощенной регистрации объектов по «дачной амнистии», переводе садовых домов в жилые и отвечают на имущественные вопросы председателей СНТ.

«В Подмосковье на данный момент выявлено около 300 тысяч земельных участков, на которых зафиксированы объекты без регистрации. При этом порядка 200 тысяч из них – это территории СНТ. В Мытищах, Пушкине, Сергиевом Посаде и Подольске таких участков 27 тысяч», — говорится в сообщении.

Количество СНТ в округах приближается к 1,3 тысячи, поэтому важно проинформировать собственников о том, как можно зарегистрировать объекты, и что будет, если этого не сделать.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган подчеркнул, что все незарегистрированные строения нужно успеть зарегистрировать, пока действует «дачная амнистия» - упрощенный порядок регистрации жилых и садовых домов.

В Мытищах зарегистрировано 107 товариществ, в Пушкине – 293, в Сергиевом Посаде – 672, а в Подольске – 217. На встречу приглашены председатели и активисты товариществ, которые потом смогут донести информацию более чем 117 тысячам садоводов и дачников.

В пятницу встречи прошли в городских округах Мытищи, Пушкинский, Сергиев Посад, а 26 октября мероприятие проведут в Подольске.