РИАМО - 25 окт. Проект бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов внесен в Мособлдуму, прирост доходов бюджета в основном связан с ростом поступлений по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья.

Проект бюджета сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Московской области на 2020-2022 годы, который отражает сложившуюся тенденцию развития экономики Московской области.

«Московская область сохраняет лидирующие позиции среди регионов (по большинству показателей в пятерке лидеров). В настоящий период экономика региона в целом развивается интенсивно. Темпы роста по основным показателям выше среднероссийских, по ним в трехлетний период прогнозируется существенный рост», — говорится в сообщении.

Так, ВРП увеличится на 14,3%, промышленность – более чем на 34,2%, инвестиции – более чем на 27,7%, розничная торговля – почти на 18,2%, прибыль – более чем на 33,2%, заработная плата – почти на 24,7%.

В составе доходов налоговые и неналоговые поступления на 2020 год прогнозируются в объеме 557,2 миллиарда рублей с ростом к 2019 году на 54,7 миллиарда рублей, или 10,9%.

Прирост доходов бюджета Московской области на 2020-2022 годы в основном связан с ростом поступлений по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, доля которых в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области превышает 70%.

Расходы бюджета на 2020-2022 годы сформированы в рамках 19 государственных программ и одной адресной программы Московской области. В 2020 году объем программных расходов планируется на уровне 642,9 миллиарда рублей, или 96,4%.

«Приоритеты бюджета Московской области лежат в плоскости социального развития, обеспечения реализации всех действующих и принимаемых обязательств и сохранения необходимой доли инвестиционных расходов в общем объеме расходов бюджета Московской области», — отмечается в сообщении.

Важная составляющая расходной части бюджета – финансовое обеспечение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов. В Московской области приняты 52 региональных проекта, ориентированных на достижение целей и задач 11 национальных проектов. В 2020 году расходы на эту работу запланированы в объеме 127,6 миллиарда рублей.

Социально значимые расходы бюджета сконцентрированы в рамках государственных программ Московской области «Здравоохранение Подмосковья», «Образование Подмосковья», «Социальная защита населения Московской области», «Культура Подмосковья» и «Спорт Подмосковья», общий объем средств на реализацию которых, по проекту, составит в 2020 году 368,2 миллиарда рублей. При этом наибольший объем средств предусматривается по госпрограмме «Образование Подмосковья» – 152,8 миллиарда рублей, почти половина социальных расходов.

Серьезную поддержку, по плану, получат сферы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии. Основные расходы в сфере экологии будут направлены на продолжение работ по рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов, проектирование и строительство мощностей по обработке ТКО.

«Основные направления бюджетной политики Московской области в сфере реального сектора экономики – это модернизация и инновационное развитие производств, повышение объема инвестиций, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, создание конкурентного агропромышленного комплекса, развитие необходимой информационно-технологической инфраструктуры», — добавляется в сообщении.

Бюджет Московской области сформирован с дефицитом, уровень которого не превысит предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и составит в 2020 году 10%, в 2021 году — 9,8% и в 2022 году — 6,5% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.

В 2020-2022 годах государственная долговая политика Московской области будет направлена на оптимизацию структуры и объема государственного долга и поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет Московской области.