РИАМО - 25 окт. Столичные машины «Почты России» за месяц проезжают более 2,7 миллиона километров— это расстояние, равное семи «поездкам» до Луны, говорится в сообщении пресс-службы отделения ФГУП «Почта России» по макрорегиону Москва.

«Почтовый водитель – это особая специальность, требующая особого умения. Ежегодно наши водители участвуют в конкурсах по профессиональному мастерству, где показывают свои навыки. Ведь именно от их знаний и опыта зависит качество доставки, а также скорость», - подчеркнул директор отделения предприятия по макрорегиону Москва Дмитрий Адушев.

Всего в автобазе УФПС Москвы трудятся более 1 тысячи водителей, имеющих высшую квалификационную категорию. При этом в автопарке почтовых машин Москвы насчитывается 800 автомобилей, среди которых 275 специализированных машин курьерской службы. За последние три года автопарк был обновлен на 57%.

В столице выделен 581 маршрут, 342 из которых являются внутригородскими. Общая протяженность маршрутов составляет свыше 90,5 тысяч километров, в том числе по городу – около 48,5 тысяч километров.