РИАМО - 25 окт. На площадке Instagram-аккаунта Минжилполитики Подмосковья 29 октября пройдет прямой эфир о строительстве собственного бизнеса на территории региона, к нему присоединится известный предприниматель-сыровар Олег Сирота, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Отвечать на вопросы будут специалисты министерства и Центра содействия строительству (ЦСС), который занимается сопровождением проектов. В настоящий момент ЦСС как раз ведет три новых объекта Сироты — коровник, доильно-молочного блок и цех первичной переработки сельхозпродукции с производственными и складскими помещениями.

«Центр содействия строительству при правительстве Московской области сопровождает проекты по сырному производству Олега Сироты. В рамках прямого эфира предприниматель поделится своим личным опытом по реализации проектов в регионе», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Чтобы не пропустить эфир, подписывайтесь на Instagram-аккаунт @minzhilmo. Трансляция начнется 29 октября в 16:00.

«Оставляйте свои вопросы к Олегу Сироте и специалистам министерства в комментариях, мы обязательно на них ответим в прямом эфире», - заключается в материале.