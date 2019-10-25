РИАМО - 25 окт. Раскрываемость убийств в Подмосковье увеличилась и составила 97%, в аналогичный период прошлого года этот показатель держался на уровне в 94,8%, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

«Накануне под председательством исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Сергея Данилова прошло оперативное совещание, на котором были подведены итоги работы за 9 месяцев 2019 года», - отмечается в материале.

Так, кроме роста раскрываемости по убийствам, также выросла раскрываемость преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) — 96,7% (за такой же период прошлого года — 94,3%). Раскрываемость изнасилований составила 100%. За указанный период было завершено производство более 2,06 тысячи уголовных дела, что на 2,2% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Подводя итоги работы за анализируемый период исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления было отмечено, что на территории Московской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество зарегистрированных тяжких преступлений на 6,1 % (с 13 708 до 12 964). Удельный вес этих преступлений от общего количества зарегистрированных на территории Московской области составил 22,6%», - говорится в сообщении.

Также за указанный период подразделениями подмосковного главка Следственного комитета возбуждено 332 уголовных дела по коррупционным преступлениям (за такой же период прошлого года — 349 дел). Всего в производстве находится 477 дел данной категории находится (за аналогичный период прошлого года — 482).

Кроме того, у следователей Московской области в производстве находилось 231 уголовное дело, совокупный ущерб по которым составил более 533 миллионов рублей. В итоге он был возмещен в полном объеме.

«В ходе совещания также было отмечено, что за девять месяцев текущего года в производстве находилось 81 уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, что на 40 % больше чем в анализируемом периоде прошлого года», - говорится в материале.

Принятые следователями меры по данным делам позволили возместить ущерб в размере более 146 миллионов рублей (за такой же период прошлого года – более 99 миллионов рублей).

В завершающей части совещания несколько сотрудников ГСУ СК РФ по Подмосковью наградили за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю безупречную и эффективную службу, достижение высоких показателей работе.