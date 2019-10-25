РИАМО - 25 окт. Министерство строительного комплекса Московской области провело совещание с администрацией Талдомского округа по вопросу проведения торгов по земельному участку под строительство домов для расселения аварийного жилищного фонда, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
«Совещание провел начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Константин Лапин. В мероприятии также приняли участие представители областного министерства жилищной политики, министерства экологии и природопользования Московской области, комитета по конкурентной политике Московской области, комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья», — говорится в сообщении.
Предполагается, что на участке, о котором шла речь, будут возведены дома в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
По итогам совещания администрации Талдомского городского округа даны рекомендации по согласованию границ земельного участка для получения разрешения на проведение торгов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии