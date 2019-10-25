РИАМО - 25 окт. Министерство строительного комплекса Московской области провело совещание с администрацией Талдомского округа по вопросу проведения торгов по земельному участку под строительство домов для расселения аварийного жилищного фонда, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Совещание провел начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Константин Лапин. В мероприятии также приняли участие представители областного министерства жилищной политики, министерства экологии и природопользования Московской области, комитета по конкурентной политике Московской области, комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья», — говорится в сообщении.

Предполагается, что на участке, о котором шла речь, будут возведены дома в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

По итогам совещания администрации Талдомского городского округа даны рекомендации по согласованию границ земельного участка для получения разрешения на проведение торгов.