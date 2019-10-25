РИАМО - 25 окт. За 2019 год 334 новых элемента благоустройства появилось в парках Подмосковья, к таким элементам относятся видеонаблюдение, пункты охраны, стоянка, малые архитектурные формы и многое другое, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«Всего за 2019 год 334 элемента благоустройства появилось в 78 парках культуры и отдыха Подмосковья. В настоящее время на территории Московской области 100 парков культуры и отдыха. С 2014 года их число увеличилось в четыре раза (в 2014 году было 25 парков)», — говорится в сообщении.

К обязательным элементам в парках относятся в том числе видеонаблюдение, пункт охраны, система оповещения, доступная среда, автомобильная стоянка, счетчики посетителей, навигация, освещение, малые архитектурные формы, площадка для выгула собак, нестационарные точки питания, урны, Wi-Fi, туалет, уличная зарядная станция, буккроссинг, спортплощадки.

Общая площадь парков с 2017 года по 2019 год выросла с 1804 до 2262 гектаров. Посещаемость — с 7 миллионов человек в 2017 году до 8,3 миллиона человек.

В каждом парке, в зависимости от потребности, определен свой уникальный перечень работ. В парках обустраиваются дорожно-тропиночные сети, устанавливаются освещение, детские и спортивные площадки, проводятся озеленение и другие виды работ по благоустройству.

«Мы не только благоустраиваем парки, но и осуществляем мониторинг за качеством проведения этих работ, содержанием территорий и проведением мероприятий. Также проводим рейтингование парков культуры и отдыха», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.