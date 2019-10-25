РИАМО - 25 окт. С 8 ноября по 30 ноября 2019 года в Доме ученых научного центра РАН в Черноголовке пройдет Третий международный музыкально-просветительский проект «Гиндин-фестиваль», который объединяет музыкантов и ученых, говорится в сообщении пресс-службы Дома ученых.

В фестивале примут участие известные российские и зарубежные исполнители, а также ученые и популяризаторы науки.

«Проект, организованный в Черноголовке заслуженным артистом России, пианистом Александром Гиндиным, Домом ученых НЦЧ РАН, рядом научных организаций, познакомит слушателей с творчеством музыкантов - незаурядных личностей, новаторов, внесших свой вклад в развитие исполнительского искусства, а также актуальными исследованиями ученых и инновационными разработками компаний, направленными на решение социально значимых задач», — говорится в сообщении.

Идея фестиваля – объединить музыкальное искусство и фундаментальные естественные науки в двух параллельных программах: концертной и научно-популярной. Наука призывает к действию, музыка - вдохновляет и напоминает о необходимости гуманности действия.

Участниками музыкальной программы фестиваля станут: заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано), заслуженный артист России Борис Березовский (фортепиано), лауреат международных конкурсов Василий Ладюк (баритон), лауреат международных конкурсов Финин Коллинз (фортепиано, Ирландия). Также слушателей ждет киновечер с пианистом Филиппом Чельцовым, который озвучит немой фильм «Наследный принц республики» («Ленфильм», 1934 год) своей музыкальной импровизацией, и встреча с блистательной династией джазменов народного артиста России Игоря Бриля в проекте «Эллингтониада».

В рамках научно-популярной программы с лекциями выступят кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала «Антропогенез.Ру» Станислав Дробышевский; кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник МГУ, генеральный директор компании «Митотех» Максим Скулачев.

Кроме того, выступит аспирант факультета фотоники и оптоинформатики Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), старший инженер Московского исследовательского центра Samsung, победитель проектов «Science Slam двух столиц» (2017) и «Science Slam Петербург» (2018) Владимир Борисов.