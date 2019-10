View this post on Instagram

Много лет у Савеловского вокзала была огромная парковка, потом стройплощадка. Не самое приятное место в городе. Теперь тут удобный транспортный хаб. В него входят две станции #мосметро, одна - #МЦД, платформа для электричек, автобусные остановки и автостоянки. Сейчас заканчиваем работы. Остановки наземного транспорта сделали ближе ко входам в метро и на вокзал. С Савеловской эстакады сюда идут автобусы, а заехать на площадь на машине можно с Нижней Масловки или Бутырской улицы. В следующем году поставим еще зарядные станции для электробусов.