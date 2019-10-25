РИАМО - 25 окт. Работы по созданию транспортного хаба у Савеловского вокзала в Москве завершаются, в хаб входят две станции метро и одна станция МЦД, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Много лет у Савеловского вокзала была огромная парковка, потом стройплощадка. Не самое приятное место в городе. Теперь тут удобный транспортный хаб», — написал Собянин на своей странице в соцсети Instagram.

Он добавил, что остановки наземного транспорта сделали ближе ко входам в метро и на вокзал. С Савеловской эстакады к хабу идут автобусы, а заехать на площадь на машине можно с Нижней Масловки или Бутырской улицы. В следующем году планируется поставить еще зарядные станции для электробусов.