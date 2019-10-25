РИАМО - 25 окт. Фестиваль «Сырная гонка», который пройдет в подмосковном Щелкове, попал в топ-5 интересных мероприятий для путешествий на осенние выходные 26 и 27 октября, сообщает туристический портал «ТурСтат».

«В Москве, Подмосковье, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Орловской области пройдут самые интересные события для путешествий на выходные», - отмечается в материале.

В пятерку лидеров вошли спортивно-гастрономический фестиваль «Сырная гонка» в Щелкове, праздники урожая в Краснодаре и Ростове-на-Дону, праздник Дня автомобилиста в автомузее «Моторы Октября» в Москве и фестиваль реконструкторов Гражданской войны в Новосиле Орловской области.

«Рейтинг оставлен по результатам анализа популярности и уникальности событий осенних выходных», - говорится в сообщении.

В программу фестиваля «Сырная гонка» входит выставка-ярмарка, на которой представят продукцию более 30 российских производителей сыра, концерт, спортивные соревнования и эстафеты.