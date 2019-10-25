РИАМО - 25 окт. С начала 2019 года 10 тысяч жителей Подмосковья посетили встречи с представителями «Мособлгаза» по вопросам подключения к газораспределительным сетям по губернаторской программе газификации Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«Встречи с жителями Подмосковья давно стали нашей традицией: мы регулярно проводим такие мероприятия в формате «живого общения». Открытый диалог с населением помогает нам совершенствовать сервисы и повышать уровень комфорта для жителей Московской области», – сказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Специалисты «Мособлгаза» рассказывают жителям Подмосковья о процессе технологического присоединения, напоминают правила безопасности пользования газом. Особое внимание на встречах уделяется документационным вопросам и теме законодательной базы в сфере газоснабжения. Мероприятия интерактивного формата помогают жителям ознакомиться с условиями программы газификации, которую реализовывает предприятие, получить необходимую информацию для участия в ней.

Для того, чтобы включить свой населенный пункт в программу, необходимо обращаться в министерство энергетики Московской области. Основной критерий программы – 100 постоянно зарегистрированных жителей в населенном пункте.