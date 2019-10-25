РИАМО - 25 окт. В Щелкове стартовал фестиваль «Сырная гонка», в первый же день было продано 900 килограммов сыра, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

В рамках фестиваля предприниматель Олег Сирота открыл торговую сессию. Порядка 30 сыроваров представили не только уже полюбившиеся сорта, но новинки. Помимо сыров, фермеры предложили хлебобулочные и кондитерские изделия ручной работы, сладости, мясо, в том числе экзотические виды: страус, медвежатина и не только.

«Сырная гонка» набирает обороты. Только сегодня мероприятие посетило порядка 2 тысяч человек. Завтра можно будет не только продегустировать и приобрести разнообразные сыры и фермерскую продукцию, но также принять участие в интерактивной развлекательной программе и выиграть главный приз – головку сыра в «сырной гонке», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.