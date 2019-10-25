РИАМО - 25 окт. За 2019 год в администрацию городского округа Солнечногорск поступило более 13 тысяч жалоб, половина из которых касалась вопросов благоустройства, после запуска муниципального ЦУР число повторных обращений снизилось, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В пятницу министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар посетил муниципальный центр управления регионом в городском округе Солнечногорск. Информационно-аналитическая система позволяет быстро и качественно решать проблемы, обозначенные жителями, а также предупреждать их появление.

«За 2019 год в администрацию муниципалитета поступило более 13 тысяч жалоб, половина из которых касается вопросов благоустройства, 35 % — дорожная тематика, 15 % — сфера ЖКХ. После старта работы муниципального ЦУР количество повторных обращений снизилось на 60%», — говорится в сообщении.

В муниципальном ЦУР Солнечногорска представлено четыре профильных блока: «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика», «Дороги и транспорт», «Здравоохранение» и «Образование».

В состав центра входят 10 аналитиков. Они осуществляют контроль за решением поступающих обращений и соблюдением качества ответов, проводят анализ системных проблем для выявления и исключения в будущем возникновения повторных жалоб.

До конца 2019 года во всех муниципалитетах Подмосковья будут открыты муниципальные ЦУР. Для выстраивания этой работы городским округам предоставляются методология, программные комплексы и другие инструменты работы с сообщениями жителей.

В настоящее время в регионе работают 45 муниципальных ЦУР.