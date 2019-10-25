РИАМО - 25 окт. Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина рассказала о принципах и подходах к работе с объектами образования в Подмосковье на выставке Build School - 2019, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры

Кузьмина отметила высокую значимость проведения таких специализированных мероприятий, как выставка Build School.

«Создание новых современных объектов образования – одна из важнейших наших задач. От качества образования сегодня зависит наше будущее завтра. Меняются форматы, подходы. Мы уходим от типовых образовательных форм, поэтому очень важен обмен опытом по созданию новых школ как в России, так и за рубежом», - сказала Кузьмина.

В Подмосковье для эффективной работы с объектами образования создали Центр бюджетного строительства, на его базе собраны все необходимые компетенции. Главный архитектор региона отметила, что принципы и походы к проектированию образовательных учреждений являются едиными как для объектов бюджетного, так и внебюджетного строительства.

Кузьмина рассказала, что создание объекта образования начинается с этапа подбора земельного участка и это самая ответственная часть. Заканчивается работа проектом интерьеров, благоустройства.

Благодаря совместной работе различных министерств и ведомств в рамках проектного офиса взаимодействие получается быстрым и эффективным, что позволяет проектировать и строить детские сады и школы в регионе с высоким качеством и в кратчайшие сроки.

«Если говорить в целом о проектировании объектов образования, основной общемировой тенденцией становится многофункциональность. Пространства могут менять свое назначение в течение года или даже суток. Например, утром в помещении проводятся различные занятия, а вечером оно превращается в танцевальный класс или театральную студию», — добавила Кузьмина.

В Подмосковье сегодня формируется база проектов повторного применения, аккумулирующих наиболее удачные решения. Таким примером является школа на 275 мест в Домодедове.

Международная выставка Build School - 2019 – это главный смотр-конкурс построек и проектов школ и дошкольных зданий, который ежегодно проводит Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов. В этом году объекты образования в Московской области собрали шесть наград Международного конкурса Build School Project - 2019.