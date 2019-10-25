РИАМО - 25 окт. До конца 2019 года на территории Московской области планируют ввести в эксплуатацию четыре масштабных спортивных комплекса с бассейнами, основная задача - обеспечить Подмосковье современными спортивными комплексами с учетом потребностей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта региона.

«Среди них два физкультурно-оздоровительных комплекса, Дворец спорта и крытый плавательный бассейн. В частности, в городском округе Серебряные Пруды возводится физкультурно-оздоровительный комплекс площадью почти 2 тысячи квадратных метров, который будет оснащен плавательным бассейном 25 на 11 метров и залом так называемого «сухого» плавания», — говорится в сообщении.

Комплекс площадью 2,3 тысячи квадратных метров откроется в микрорайоне Заря городского округа Балашиха. Там будет работать бассейн размером 25 на 16 метров.

В Ликино-Дулеве после реконструкции откроется комплекс с двумя бассейнами «Дивный». А в горокруге Пущино заработает после капремонта Дворец спорта «Ока». В нем, кроме бассейна, будут тренажерный зал, залы борьбы и хореографии. Площадь комплекса превысит 3,5 тысячи квадратных метров.

«Чтобы оставаться в числе регионов-лидеров в стране как в профессиональном спорте, так и в массовом, необходимо постоянное расширение и усовершенствование сети спортивной инфраструктуры. Основная задача - обеспечить Подмосковье современными спортивными комплексами с учетом потребностей в тех или иных локациях», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.