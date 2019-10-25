РИАМО - 25 окт. За 9 месяцев 2019 года в Подмосковье было проведено 3010 «Школ матерей», которые посетили в общей сложности порядка 40 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Подмосковные папы стали чаще посещать занятия «Школ матерей» вместе со своими супругами.

«Если в 2018 году каждая седьмая женщина приходила на занятия вместе с будущим отцом, то в 2019 году – уже каждая пятая», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

За 2018 год и 9 месяцев 2019 года «Школу матерей» прошли 10,1 тысячи мужчин. Количество будущих пап, которые интересуются вопросами ухода за новорожденным, увеличилось на 35%.

Также почти на 10% увеличилось количество самих школ. Занятия в них проходят обычно два-три раза в неделю. Увеличилось на 16% количество будущих мам, которые их посещают.

Мужчинам на занятиях рассказывают, как поддержать беременную жену, как подготовиться к родам всей семьей, на какие симптомы нужно обращать внимание и когда нужно ехать в роддом, что такое партнерские роды, а также как правильно ухаживать за малышом.

С 1 сентября 2019 года в Подмосковье стартовал проект «Стань мамой в Подмосковье». Каждый родившийся в Московской области ребенок получает в подарок набор необходимых в первый год жизни вещей либо по выбору мамы - денежный эквивалент подарка в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, теперь в каждом из роддомов и перинатальных центров Подмосковья молодая мама может получить все необходимые для ребенка документы, не выходя из палаты.