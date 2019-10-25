РИАМО - 25 окт. В 2019 году в Подмосковье завершили благоустройство ряда общественных пространств в 11 округах, всего в регионе в 2019-м планируют благоустроить 50 общественных пространств, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Всего в 2019 запланировано благоустроить 50 общественных пространств. В рамках работы по общественным пространствам в 2019 году планируется благоустроить: девять площадей, <…> шесть набережных, <…> четыре исторических города, <…> 31 зону отдыха», — говорится в сообщении.

В Солнечногорске завершили благоустройство набережной. В настоящее время ведется проектирование третьей очереди набережной, которая продлится до мастерской управления «Сенеж».

В ЗАТО Молодежный завершен первый этап благоустройства поселка. В рамках первого этапа благоустроена территория перед пропускным пунктом с организацией новых парковочных мест, сделаны мощение плиткой и реконструкция здания пропускного пункта. Кроме того, благоустроен сквер с мемориалом.

В Королеве была завершена вторая очередь благоустройства площади возле ДК имени Калинина.

В Звездном городке завершили благоустройство Аллеи героев. В центральной части городка у гостиницы «Орбита» установлена большая детская площадка с современной канатной конструкцией, заменено плиточное покрытие, установлены современные лавочки. Далее в направлении Леонихи расположена площадка с батутами и рокарием. От КПП-3 выполнена лесная тропа из деревянного настила с размещением на ней танцевальной площадки с лавочками.

В Пересвете завершили благоустройство площади Защитников Отечества.

«Теперь площадь стала зоной для отдыха и проведения патриотических мероприятий. Здесь установлен памятник монаху-воину Александру Пересвету», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году в Домодедове завершено благоустройство сквера и прилегающих территорий, расположенных на пересечении улицы Коломийца и Каширского шоссе.

В Волоколамском городском округе в этом году благоустроены два общественных пространства — это территория у ФОКа «Лама» с прилегающей пешеходной зоной и территория у железнодорожного вокзала.

Завершено благоустройство улицы Гагарина в микрорайоне Чкаловском Щелкова. Также в рамках благоустройства переоборудовали перекресток улиц Гагарина и Жуковского. Теперь там разворотный круг.

Завершено благоустройство общественной территории вдоль улицы Фабричная в Калининце Наро-Фоминского округа.

Завершено благоустройство территорий микрорайона Софрино-1 Пушкинского округа. Здесь благоустроены две территории, на первой из которых появилась зона тихого отдыха, цветники, скамейки, урны, освещение, площадка отдыха. На второй благоустроенной территории появились площадки для детей, площадка для отдыха, зона ожидания с качелями, а также прогулочная зона.

Завершено благоустройство общественного пространства в микрорайоне Ногинск-5, Электросталь. Здесь благоустроена территория автобусной остановки с размещением остановочного павильона, устроены плиточные тротуары, благоустроена территория возле часовни архангела Михаила с мощением и размещением парковых скамеек, также благоустроена аллея возле ДК «Всеволодово».