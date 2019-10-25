РИАМО - 25 окт. Посещаемость библиотек – пилотных участников проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья» - в среднем выросла более чем на 20%, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В 2019 году для реализации проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья» были выбраны девять пилотных территорий – семь городов (Балашиха, Долгопрудный, Красногорск, Одинцово, Раменское, Сергиев Посад и Химки), два муниципалитета (округа Домодедово и Щелково).

«На модернизацию библиотек по проекту «Перезагрузка библиотек Подмосковья» муниципальные власти всех пилотных территорий выделили в этом году суммарно более 27 миллионов рублей. Основной статьей расходов для участников проекта стало проведение ремонта и обновление техники и мебели», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что на сегодня ремонтные работы по проекту «Перезагрузка» полностью завершены в пилотных библиотеках Сергиева Посада, Одинцова, Химок, Домодедова.

Одно из нововведений проекта «Перезагрузка» в 2019 году – внедрение в работу библиотек системного расписания. Системное расписание – это сетка мероприятий, проходящих в библиотеке на регулярной основе в течение недели.

В 2019 году 100 сельских библиотекарей Подмосковья прошли обучение по программе повышения квалификации, которая включала в себя следующие направления: управление проектами в сфере культуры и искусства, нормативно-правовая база в работе библиотеки, системное расписание как основной инструмент организации массовой работы, принципы организации пространства, экспозиционная деятельность.

«Основной целевой показатель «Перезагрузки» в 2019 году – прирост посещаемости библиотек, участвующих в проекте, на 20%. За истекшие 8 месяцев средний рост посещаемости в «пилотах» уже составил более 20%. Например, в Химках количество посещений библиотеки выросло на 69%, в Одинцове – на 49. Суммарный прирост посещаемости в сельских библиотеках Домодедова – 38, Щелкова – 7%», — отметила министр культуры региона.

По словам Харламовой, за три года реализации проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья» показал свою эффективность и стал одним из самых перспективных проектов, которые запущены в библиотечной отрасли страны.

«Перезагрузка библиотек Подмосковья» – долгосрочный проект министерства культуры Московской области по модернизации библиотек региона. Проект стартовал в 2017 году, с каждым годом охватывая все больше библиотек региона.

Его цель – сделать подмосковные библиотеки современными и востребованными центрами знаний, интеллектуального и культурного досуга жителей. Для этого в библиотеках модернизируют и актуализируют пространство и услуги, проводят обучение сотрудников, внедряют новые методики и форматы работы.