РИАМО - 25 окт. Во время ночного рейда с 24 на 25 октября инспекторы эконадзора задержали с поличным организаторов нелегальной свалки в сельском поселении Никоновское Раменского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Нарушители пытались свалить коммунальные и строительные отходы в зоне с особыми условиями использования территории (ограничения приаэродромной территории). Организаторы свалки задержаны, изъято четыре единицы тяжелой техники», — говорится в сообщении.

Возбуждено дело об административном правонарушении, полицейские начали доследственную проверку.

По предварительным данным, компания по контракту с администрацией округа должна была рекультивировать участок земель, где ранее была организована незаконная свалка, но вместо этого продолжали в ночное время принимать и размещать не только строительные, но и бытовые отходы. Нарушителям грозят крупные штрафы, также им придется возместить ущерб экологии.