РИАМО - 25 окт. Вторая суббота сентября может стать в Подмосковье Днем открытия первого МФЦ, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

Инициатива губернатора региона Андрея Воробьева по изменению закона «О праздничных днях и памятных датах Московской области» была рассмотрена на расширенном заседании комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

«В частности, предлагается дополнить перечень памятных дат – каждую вторую субботу сентября планируется отмечать День открытия первого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области», — говорится в сообщении.

Первый офис МФЦ был открыт в Балашихе в сентябре 2009 года. На данный момент в регионе почти 2 тысячи «окон» приема заявителей, ежегодно в них обращаются свыше 22 миллионов человек, количество оказываемых услуг также растет – сейчас их насчитывается свыше 300 (76 – федерального уровня, 191 – регионального и 57 - муниципального).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что новая памятная дата будет способствовать формированию уважительного отношения к МФЦ, повышению престижа сферы организации предоставления услуг и поддержанию корпоративного духа коллективов.

Члены комитета поддержали законопроект. Документ планируется вынести на заседание Мособлдумы 7 ноября.