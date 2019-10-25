РИАМО - 25 окт. В поселении Чулковском Раменского городского округа будет построен производственно-складской комплекс для создания солнцезащитных систем FOROOM, благодаря этому появится 300 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство комплекса по производству и хранению жалюзи различного вида. Планируется, что это будет один из крупнейших заводов Европы. В ходе реализации проекта планируется создание около 300 рабочих мест», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве региона.

Застройщик объекта — ООО «Фирма «Калита». Объем инвестиций — более 500 миллионов рублей.