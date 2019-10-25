РИАМО - 25 окт. В Походном проезде в Москве легковушка вылетела на встречную полосу и совершила столкновение с тремя автомобилями, в результате чего пострадали три человека, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В Походном проезде, дом 1, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил выезд на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с тремя другими автомобилями. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых один ребенок», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.