РИАМО - 25 окт. Участников ДТП на Производственной улице Москвы переместили на правую полосу, движение по дороге частично восстановлено, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Движение частично восстановлено, но здесь все еще сложно проехать. Используйте альтернативные маршруты», — говорится в сообщении.

Водителю, управлявшему автомобилем Skoda, по предварительным данным, стало плохо, из-за этого он совершил столкновение с автобусом и несколькими автомобилями. В итоге он погиб, также пострадал один пешеход.