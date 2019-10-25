РИАМО - 25 окт. Старт Инженерным каникулам «Цифровая Вселенная» дали в детском технопарке «Кванториум» Королева, в программе принимают участие 120 школьников и студентов, говорится в сообщении министерства образования Московской области.

«В детском технопарке «Кванториум» Технологического университета в городском округе Королев сегодня дан старт Инженерным каникулам «Цифровая Вселенная» дополнительной общеобразовательной программы International Space Camp. Данная программа реализуется в рамках федерального проекта профильных смен «Кампус молодежных инноваций», грант на ее проведение Технологический университет выиграл в сентябре этого года», – сказала первый зампред правительства Подмосковья Ольга Забралова.

В программе принимают участие 120 школьников и студентов колледжей от 12 до 17 лет из Королева, Москвы, Пушкина, Мытищ, Лосино-Петровского, Щелкова, Люберец, а также из Узбекистана.

Из школьников и студентов сформировали пять команд. Участникам под руководством наставников – сотрудников предприятий Роскосмоса и Технологического университета – предстоит глубоко изучить работу специалистов ракетно-космической отрасли и разработать свои космические проекты, основанные на реальных задачах современной российской космонавтики, отметила Забралова.

Смена «Цифровая Вселенная» продлится до 3 ноября. Впереди у участников – лекции и мастер-классы от ведущих специалистов ракетно-космической отрасли, деловые игры, экскурсии в музеи космонавтики и, конечно, серьезная проектная деятельность.