РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска меняют перегоревшие лампы линий уличного освещения, поэтому они могут гореть в дневное время, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Территориальное управление микрорайона Климовск часто поступают обращения жителей по вопросу работающих в дневное время линий уличного освещения. Информируем, что линии уличного освещения в ручном режиме включаются для проведения работ по замене перегоревших ламп и замены светильников. В настоящее время проводятся плановые работы на всей территории Климовска. С 26 июня по 16 июля 2019 года заменили более 80 ламп, на данный момент в работе находятся 26 заявок на замену более 60 ламп», - говорится в сообщении.



Заявку на ремонт сетей уличного освещения, замену перегоревшей лампы можно оставить, позвонив в Территориальное управление по телефону 8 (496) 756-68-12. Режим работы с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00.