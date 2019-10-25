РИАМО – 25 окт. Минтранс России предложил устанавливать фандоматы на станциях метро и платформах железной дороги для сдачи пластиковых, стеклянных бутылок и алюминиевых банок в обмен на баллы для оплаты поездок, сообщает ТАСС.

Баллы предлагается зачислять на транспортную карту либо использовать для оплаты парковок. Минтранс России намерен провести совещание по этому вопросу.

«Ведомство действительно прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда», — сказал представитель пресс-службы Минтранса России.

По данным Telegram-канала «Зеленый змий», к обсуждению пригласили Московский метрополитен, Петербургский метрополитен, Нижегородское метро, правительство Москвы и другие организации.

Фандомат (или пандомат) - это устройство для приема использованной тары. В некоторых странах они распространены и работают по принципу залоговой стоимости. В цену товара закладывается стоимость обращения с использованной упаковкой, потребитель может вернуть себе этот депозит в виде денег или скидок в случае, если вернет упаковку в фандомат.