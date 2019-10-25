РИАМО - 25 окт. В Одинцовском округе с начала 2019 года бригады скорой медицинской помощи выехали более чем на 100 тысяч вызовов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Из общего числа вызовов 83 тысячи относились к категории «неотложных», на которые специалисты должны прибывать в течение двух часов. Также медики приняли порядка 23 тысяч экстренных вызовов, на которые необходимо прибыть не позднее, чем через 20 минут после поступления звонка.

«В Одинцовском городском округе работают пять подстанций и постов скорой медицинской помощи. В их распоряжении — 43 автомобиля, которые укомплектованы всем необходимым. На вызовы ездят 29 бригад, хотя по штату предусмотрены 33. Работа по привлечению кадров идет. В этом году трудоустроены 20 медиков», — рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

На центральной подстанции в Одинцове работает 14 бригад скорой медицинской помощи, средняя нагрузка ни них составляет 12-14 вызовов в сутки.