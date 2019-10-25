РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Народный коллектив «Хореографический ансамбль «Радужный» из Подольска победил на международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Данс Платформа», который проходит в Ялте при поддержке Министерства культуры РФ, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Творческий коллектив культурно-просветительского центра «Дубровицы» Подольска, хореографический ансамбль «Радужный», стал победителем Международного конкурса-фестиваля хореографического искусства «Данс Платформа», который проходит в Ялте с 23 по 26 октября при поддержке Министерства культуры РФ», - говорится в сообщении.

Хореографический ансамбль «Радужный» получил диплом лауреата I степени в номинации «Народный танец». Группа ансамбля «Радужный плюс» удостоена аналогичного диплома в возрастной категории 40+.

Власти Подольска поздравили артистов «Радужного» и его руководителя, заслуженного работника культуры Московской области Светлану Герасимову.