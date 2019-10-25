РИАМО - 25 окт. Реестр инновационных технологий и технических решений, который является составной частью Московского территориального строительного каталога (МТСК), содержит информацию о 368 видах инновационной продукции и технологий, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Сегодня в МТСК также включен каталог строительных материалов, где представлена информация более чем о 18,6 тысячи единицах продукции, а также реестр современных проектных решений, в котором собраны данные о 130 проектах.

«В Стройкомплексе Москвы сформирован эффективный механизм внедрения инновационной продукции, научно-технических разработок и технологий. Основой единой информационно-справочной системы, охватывающей деятельность Строительного комплекса Москвы и предназначенной для городских заказчиков и проектировщиков, является Московский территориальный строительный каталог», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин по итогам прошедшего заседания совета по вопросам жилищного строительства при Совете Федерации.

Он отметил, что на сегодняшний день целью является расширение применения инновационных технологий, для чего, например, в столичном департаменте градостроительной политики сформирована соответствующая комиссия и принят регламент. МТСК, в котором отмечены рекомендуемые для применения технологии, также способствует этому.

«Заинтересованные организации представляют экспертной комиссии на рассмотрение предложения и необходимую информацию о применении новой или уже зарекомендовавшей себя в отечественной и (или) зарубежной практике инновационной продукции на объектах городского заказа. А по результатам рассмотрения принимается решение о включении продукции в реестр инновационных технологий и технических решений», - уточнил Левкин.

Он также отметил, что все технологии и технические решения проходят экспериментальную апробацию на различных городских объектах.

В столице реализуются амбициозный проект Московского инновационного кластера. Всего на территории Москвы располагается около 20 тысяч различных инновационных предприятий.