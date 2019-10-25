РИАМО - 25 окт. В целях реализации федерального законодательства в Подмосковье с 2012 года установлена региональная социальная доплата к пенсии, в МФЦ Подмосковья более 160 тысяч человек оформили эту доплату, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «МО МФЦ».

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в Московской области, устанавливается региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания.

«Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной защиты региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по Российской Федерации, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП», — говорится в сообщении.

В целях реализации федерального законодательства в Подмосковье с 2012 года установлена региональная социальная доплата к пенсии. В настоящее время численность получателей региональной соцдоплаты составляет 166545 человек.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год составит 9908 рублей.