РИАМО - 25 окт. Две гостиницы Одинцовского городского округа — «Величъ Кантри Клаб» и парк-отель «Звенигород» — заняли первое и второе место в своих номинациях в конкурсе на призы губернатора «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Парк-отель «Звенигород» участвовал в номинации «эко-отель» и занял второе место, а «Величъ Кантри Клаб» боролся за звание лучшего спа-отеля Подмосковья и ему удалось завоевать его. Он занял первое место. Победа в конкурсе «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» — это признание высокого качества работы этих организаций», - рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

Кроме этих двух отелей, в конкурсе от Одинцовского округа также участвовала гостиница Волейбольного центра.

Конкурс «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» проходит в регионе уже 16 лет. В будущем году планируется увеличить количество номинаций.