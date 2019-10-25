РИАМО – 25 окт. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД России http://government.ru/проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение скорости менее чем на 20 километров в час, сообщается на сайте правительства РФ.

«МВД России с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций — дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», — говорится в распоряжении Медведева.

Результаты МВД России должно предоставить в правительство до 2 декабря.

Также глава Кабмина России поручил проанализировать причины роста смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в регионах России.

Ранее в МВД России поддержали идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях допустимый «люфт» может понизиться с 20 до 10 километров в час.