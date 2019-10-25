РИАМО - 25 окт. Проект «Здоровые суставы» выпускников Московского областного медицинского колледжа №5 вошел в шорт-лист крупнейшей в Восточной Европе и Средней Азии премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Этот глобальный конкурс с 1990 года проводится Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA).

«В этом году заявки поступили из 13 стран мира: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Украины, Хорватии и Эстонии», — говорится в сообщении.

Как рассказала заведующая отделом по воспитательной работе и социально-психологической поддержке студентов, начальник штаба ВОД «Волонтеры-медики» по городскому округу Серпухов Елена Манохина, в рамках акции выпускники отделения «Лечебное дело» вместо традиционных букетов на церемонии вручения дипломов подарили преподавателям палки для скандинавской ходьбы.

«Преподаватели дали обещание выполнить напутствие своих бывших студентов и сдержали слово: освоили технику скандинавской ходьбы и начали заниматься. Занятия, которые начались сразу же после выпуска – в июле этого года – продолжаются до сих пор. Их проводит Максим Рябичев, руководитель физического воспитания колледжа, мастер спорта по боевому самбо», - отметила преподаватель.

Волонтеры-медики не ограничились проведенной акцией и продолжают обучать всех интересующихся занятиями физкультурой жителей городского округа Серпухов методике скандинавской ходьбы.