РИАМО – 25 окт. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили старт продаж путевок в Турцию на лето 2020 года, при раннем бронировании можно получить выгодные скидки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так, специалисты АТОР подчеркнули, что на данный момент можно купить путевку в Турцию со скидкой на проживание в отеле до 50%. В некоторых случаях такое снижение цены будет действовать лишь до конца октября, но есть и такие отели, скидки в которых сохранятся и до 30 ноября. Также размер скидки будет постепенно снижаться.

«Цены на отели по раннему бронированию Турции в этом году выставлены значительно раньше, чем годом ранее. Тогда акция стартовала в ноябре», — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Во время сезона 2020 года ожидается поднятие цен на проживание на 5-15%, что происходит ежегодно, считают представители многих туроператоров.

На сегодняшний день раннюю продажу путевок в Турцию на лето 2020 года открыли уже почти все ведущие операторы. Продажи на время раннего бронирования оцениваются крайне положительно. Ожидается, что спрос увеличится на 30% по сравнению с 2018 годом.

В АТОР также напомнили, что у жителей России популярны туры на 10-11 дней. Сейчас такие путевки стоят в среднем от 45 до 50 тысяч рублей на человека.