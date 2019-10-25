РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 окт. Несанкционированные навалы мусора обнаружили вблизи деревень Акишово и Лемешово в микрорайоне Дубровицкий подмосковного Подольска, их уборкой занялся региональный оператор «МСК-НТ», сообщается на сайте администрации горокруга.

Сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» обследовали территории и нашли несанкционированные навалы мусора.

«Очередной навал ликвидировал региональный оператор «МСК-НТ» на основании договора с собственником земельного участка вблизи деревни Акишово. Приблизительный объем мусора – около 60 кубометров. На очереди ликвидация навала вблизи деревни Лемешово», – сказал начальник территориального отдела Валерий Боярко.

Руководитель теротдела призвал жителей ответственно относиться к малой родине и не устраивать несанкционированные навалы мусора на ее территории.