РИАМО - 25 окт. За девять месяцев 2019 года в рамках судебно-претензионной работы неплательщики за ЖКУ вернули порядка 520 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

«Жители Подмосковья в первую очередь заинтересованы в том, чтобы в их дома бесперебойно поступали вода, свет, тепло, чтобы управляющие компании качественно выполняли свою работу. Регулярные платежи за ЖКУ - это средства, которые необходимы для нормального функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства», - сказал заместитель генерального директора МособлЕИРЦ Глеб Латыпов.

Он также подчеркнул, что повышение платежной дисциплины является одной из приоритетных задач, которая решается системной работой. Для этого есть и штат юристов, и специальные методики, и отчетность, что позволяет структурировать данные.

В последнее время поставщики коммунальных ресурсов и услуг стали чаще заключать с МособлЕИРЦ договоры на взыскание просроченной задолженности. Только с начала 2019 года было заключено 50 новых договоров с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями на ведение работы с неплательщиками. Всего же на сегодня договоров на взыскание дебиторской задолженности — 161 в 38 муниципалитетах Подмосковья.

«С января по сентябрь 2019 года включительно юристы Единого расчетного центра предъявили в суды более 34 тысяч исков по долгам за ЖКУ и электроэнергию на сумму 1,327 миллиарда рублей», - отмечается в сообщении.

За этот же период было получено исполнительных документов на 785 миллионов рублей, а судебные решения на взыскание 176 миллионов рублей уже направили в финансовые учреждения для последующего ареста счетов неплательщиков. Исполнительные листы в отношении должников на сумму более 470 миллионов рублей поступили в ФССП. При этом должники успели оплатить порядка 520 миллионов рублей просроченных платежей.

«Работа с должниками начинается с досудебных мероприятий – обзвона неплательщиков, направления уведомлений и претензий. Для тех, кто по объективным причинам не может оплатить весь долг сразу, предусмотрен механизм рассрочки платежа. Для тех, кто не реагирует на предупреждения, законодательство предусматривает ограничение предоставления коммунальных услуг», - отмечается в материале.