РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 окт. Ремонтные работы в поликлинике №1 на улице Кирова в Подольске завершат до конца текущего года, там уже установили новое оборудование в рентген-кабинет, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках исполнения поручений партии «Единая Россия» по контролю партийного проекта «Здоровое будущее» Максимович побывал с очередным рабочим визитом в Подольской городской поликлинике №1 на улице Кирова, где полным ходом идет капитальный ремонт первого этажа.

«Совместно с замглавы администрации Подольска Евгением Соловьевым, заместителем главного врача медицинского учреждения Людмилой Яценко, представителями администрации города и порядной организации обсудили график ремонтных работ, осмотрели рентген-кабинет, где уже установлено и функционирует новое оборудование. Неудобств, конечно, много, но больший объем работ уже выполнен. Подрядчик пообещал, что ремонтные работы завершаться до конца 2019 года», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения находится под постоянным контролем администрации Подольска, управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Московской области, депутата Московской областной думы и советов депутатов муниципалитета.

В 2019 году в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на проведение капитальных ремонтов учреждений здравоохранения Подольска предусмотрено финансирование в размере 367,4 миллиона рублей.