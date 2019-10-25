РИАМО - 25 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в число лидеров рейтинга глав регионов России по упоминаемости в соцмедиа за сентябрь 2019 года, рейтинг был построен по количеству упоминаний глав регионов, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Воробьев занял четвертое место в рейтинге.

В топ-5 также вошли Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Алексей Цыденов (Бурятия).

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, форумах и блогах.