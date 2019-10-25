РИАМО - 25 окт. В Одинцовском городском округе прошел День юстиции, возможностью задать вопросы профессионалам воспользовались 32 жителя муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Подмосковье работает система оказания бесплатной юридической помощи. Министерство юстиции региона разработало план оказания ее на местах. Согласно документу, Одинцовский городской округ стал одним их первых муниципалитетов, в котором можно одновременно получить консультацию представителей сразу нескольких федеральных ведомств — Минюста, службы судебных приставов, прокуратуры, адвокатской и нотариальной палат, уполномоченного по правам человека в Московской области», — подчеркивается в сообщении.

Глава округа Андрей Иванов отметил, что благодаря таким выездным мероприятиям жители могут получить компетентные ответы на свои вопросы, не тратя при этом время на дорогу.

«Здесь и ЗАГС, и служба судебных приставов, и МВД, и министерство юстиции по Московской области, и уполномоченный по правам человека, и депутаты Московской областной думы. Это люди, которые обладают знаниями законов и могут провести полноценную правовую консультацию. Проект будет востребованным и будет реализовываться в дальнейшем, чтобы люди могли на короткой дистанции, не сильно меняя образ жизни, не тратя деньги на какие-то перемещения и время, получить правовую помощь», — сообщил Иванов.

В рамках Дня юстиции юристы помогли в том числе Валентине Семеновой из Звенигорода. Управляющая компания выставила пенсионерке платежи за отопление на основании данных общедомовых приборов учета, а не индивидуальных. Переплата составила порядка 10 тысяч рублей. Женщина отметила, что на мероприятии работали специалисты высокого класса. Юристы пригласили ее на повторный бесплатный прием для правильного составления заявления.

Начальник управления министерства юстиции РФ по Московской области Михаил Зелепукин подчеркнул, что без ответа не останется ни один вопрос. Подобные выездные мероприятия с участием представителей различных федеральных ведомств будут проходить в Московской области ежеквартально.