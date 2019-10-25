РИАМО - 25 окт. Движение по Волгоградскому проспекту в Москве ограничили на ближайшие несколько часов для ликвидации последствий ДТП, там перевернулся грузовик, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

По Волгоградскому проспекту движение перекрыто в обе стороны. В сторону центра движение ограничено от Зеленодольской улицы. В сторону Подмосковья все можно проехать по дублеру в районе станции метро «Текстильщики», однако движение на данном участке крайне затруднено.

«Такая мера необходима для безопасной откачки содержимого цистерны. В ближайшие несколько часов движение будет ограничено. Оперативные службы делают все возможное, чтобы быстрей восстановить движение», - говорится в сообщении.

Водителей призвали отказаться от поездок по Волгоградскому проспекту. Также автолюбителям посоветовали альтернативные маршруты — зону аварии можно объехать по Рязанскому проспекту или СВХ.

Грузовик перевернулся на Волгоградском проспекте в Москве. ВИДЕО>>