РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 окт. В многофункциональном комплексе «Триумф» подмосковных Люберец в субботу состоится II Открытый фестиваль киберспорта Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«В рамках мероприятия пройдут турниры по следующим игровым дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike: GlobalOffensive и FIFA 20. К соревнованиям допускаются жители Подмосковья старше 14 лет, зарегистрированные на электронном портале «Живу Спортом», – говорится в сообщении.

Для участников фестиваля будет организован танцевально-развлекательный батл на киберспортивном симуляторе JustDance. Также для всех гостей мероприятия будут функционировать интерактивная зона с косплеем и специально оборудованная площадка с VR-технологиями. Еще одним элементом программы станет мастер-класс по военно-тактической компьютерной игре Armored Warfare.