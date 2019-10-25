РИАМО - 25 окт. Подведены итоги международного архитектурного конкурса Build School Project, Подмосковье завоевало шесть наград, две из которых достались Одинцовскому городскому округу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава округа Андрей Иванов подчеркнул, что архитектурный конкурс Build School Project создает хорошие условия для профессионального полилога между проектировщиками, строителями, заказчиками и инвесторами.

«Целевая федеральная программа, рассчитанная до 2025 года, предусматривает выделение значительных средств на строительство и реконструкцию объектов образования. В Одинцовском городском округе есть успешный опыт возведения современных уникальных образовательных учреждений. Сразу два проекта, относящиеся к нашему муниципалитету, стали лауреатами престижного архитектурного конкурса. Это отличный результат», — отметил Иванов.

Лауреатами третьего международного архитектурного конкурса Build School Project стали проекты второй очереди Образовательного центра гуманитарных наук в деревне Раздоры и детский сад на 170 мест на улице Маршала Бирюзова в Одинцове.