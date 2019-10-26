РИАМО - 26 окт. Международная выставка мототехники «Мотозима-2019» пройдет в субботу и воскресенье в «Экспоцентре» на Красной Пресне в Москве, в рамках выставки состоятся спортивная шоу-программа, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В экспозиции примет участие департамент транспорта Москвы.

«Стенд департамента транспорта будет посвящен безопасному вождению мотоциклов в городе и анонсу Московского весеннего мотофестиваля-2020. Также участники смогут пройти квест «Город для мотоциклистов», победитель которого получит главный приз – мотоцикл BMW GS», – говорится в сообщении.

На выставке пройдет спортивная шоу-программа с выступлениями профессиональных российских и иностранных спортсменов мирового уровня. Кроме того, состоятся встречи с путешественниками, спортсменами, журналистами и блогерами, а также презентации спортивных проектов.

На «Мотозиме-2019» также представят новые модели мотоциклов и техники, экипировки и запчастей от ведущих российских и иностранных производителей.