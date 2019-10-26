РИАМО – 26 окт. Расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления МЖД и аэроэкспрессов до аэропорта Внуково и обратно изменится в субботу и воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Это связано с работами по строительству дополнительного третьего главного пути на участке Солнечная – Внуково», – говорится в сообщении.

Ремонт пройдет во время технологических «окон» с максимальным использованием ночного времени с 21:40 до 11:00, чтобы изменения в расписании были минимально возможными.

На этот период железнодорожники организуют движение поездов по соседнему пути в реверсивном режиме.

«Обращаем внимание пассажиров, что на период работ из расписания выведут несколько пригородных поездов, которые выполняют рейсы между Москвой и станциями Новопеределкино, Лесной Городок, Апрелевка, Нара и Малоярославец. У некоторых электропоездов, экспрессов и аэроэкспрессов изменится время отправления и прибытия», – уточняется в сообщении.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».